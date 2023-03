Volley, Serie A1 Femminile 2022/2023: Conegliano batte Scandicci in quattro set

La Prosecco Doc Imoco Conegliano torna alla vittoria. Dopo il ko subito in Champions League contro il Fenerbahce, le ragazze di Santarelli hanno sconfitto in quattro set la Savino Del Bene Scandicci (19-25, 17-25, 25-20, 20-25) nella decima giornata di ritorno della regular season di Serie A1 Femminile 2022/2023 di volley, conquistando tre punti che gli consentono di allungare proprio sulle toscane seconde in classifica.

Scandicci parte subito con un break (2-0) e rimane in vantaggio fino al 4-4, ma Conegliano ribalta il punteggio sul 6-7 e rimane avanti fino alla fine del parziale, toccando il massimo vantaggio sul 15-21 e chiudendo sul 19-25. Stessa storia il secondo set, con le ospiti in vantaggio dal 5-5 alla fine del parziale, chiuso con otto punti di vantaggio sul 17-25. Reazione delle padrone di casa nel terzo set, dove trovano il primo allungo sul 9-6, volano sul +7 sul 16-9 e chiudono sul 25-20, ma nel quarto set è dominio di Conegliano che vola subito sullo 0-4 rimanendo avanti per tutto il parziale, chiuso sul 20-25.

