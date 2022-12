Casalmaggiore ha battuto Busto Arsizio nella sfida valevole per l’undicesima giornata della regular season di Serie A1 Femminile 2022/2023 di volley. Un successo arrivato solo al tiebreak al termine di una partita molto equilibrata, in cui alla fine sono le padrone di casa ad avere la meglio, trovando la sesta vittoria stagionale: 3-2 (25-21, 19-25, 23-25, 25-20, 15-11) il risultato finale. Busto Arsizio rimane invece decima, e nonostante il buon atteggiamento conferma i difetti di questo avvio di stagione.

LA PARTITA – Dopo un avvio equilibrato, il primo set vede Casalmaggiore trovare il primo allungo con Carlini (10-7), incrementandolo poi con Frantti. Le ospiti si avvicinano nel finale, ma il parziale si chiude con l’errore in battuta. Il secondo set si apre con il mini break di Busto, che con Montibeller e Olivotto toccano il 7-13, che diventa 11-20 nei minuti successivi. In particolare, Casalmaggiore sembra soffrire soprattutto alla ricezione, dove cala improvvisamente la qualità delle giocate. Come accaduto, a parti inverse, nel primo set, Casalmaggiore riesce a ridurre il distacco, ma dal 19-23 arrivano due punti di Busto a riportare in parità il conto dei set.

Il terzo set procede in sostanziale equilibrio, fino al break di Busto Arsizio nella parte finale, con l’ace di Montibeller a segnare il +4 (19-23). Un gap che viene colmato da Casalmaggiore, prima dell’errore di Lohuis, che liscia il pallone, e il muro di Lloyd. Il quarto set ha invece visto le padrone di casa trovare subito un piccolo ma preziosissimo vantaggio di quattro punti, mantenuto di fatto fino alla fine, con Dimitrova a chiudere i conti.

Si va quindi al tiebreak, dove Casalmaggior sale a +3 dopo l’errore di Omoruyi, che non ha vissuto una bella serata in fase di ricezione, durante tutto l’arco del match. Dal 13-11, a chiudere i conti sono i due muti consecutivi di Melandri e Dimitrova.