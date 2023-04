Volley, Serie A1 femminile 2022/2023: Busto Arsizio si salva al quinto set con Cuneo, ok Conegliano e Novara.

Oggi si sono giocati i match validi per la 25ª giornata di Serie A1 di volley femminile 2022/2023. Nessun problema per Conegliano che si sbarazza in tre set, 25-15 25-22 25-21, del fanalino di coda Macerata. Continua l’imbattibilità della squadra di Santarelli che nel 2023 non ha mai perso, ultima sconfitta 4 dicembre in casa contro Scandicci, e sale a 69 punti a+9 su Monza. Macerata resta in ultima posizione con 11 punti e 6 punti di ritardo sulla zona salvezza. Novara lascia un set a Vallefoglia ma torna a vincere, 16-25 25-21 25-20 25-21 il punteggio, dopo la sconfitta in trasferta a Monza. Le ragazze di Lavarini ci mettono un set ad entrare in partita ma dal secondo in poi dominano e tornano al successo agganciando momentaneamente Chieri al 4° posto a 48 punti. Vallefoglia resta ferma a 27 punti in 10ª posizione a 7 punti dalla zona playoff. Busto Arsizio vince in rimonta al quinto set, 25-22 24-26 19-25 25-22 15-12 il punteggio finale, contro Cuneo in trasferta e trova la seconda vittoria consecutiva in campionato. Busto Arsizio consolida un posto in zona playoff salendo a 36 punti a +7 su Firenze, al momento 9ª e fuori dai playoff. Cuneo scavalca Vallefoglia e si mette dietro a Firenze a 28 punti in 10ª posizione.