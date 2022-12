Volley, Serie A1 femminile 2022/2023: Bergamo soffre ma batte Chieri fuori casa al quarto set

Bergamo batte Chieri fuori casa al quarto set, 25-15 21-25 22-25 21-25, nell’undicesima giornata di Serie A1 femminile 2022/2023. Seconda vittoria in fila per Bergamo che si avvicina proprio a Chieri in classifica salendo a 20 punti a -1 dalla squadra appena battuta. Nella prossima giornata Chieri sarà impegnata nella difficile trasferta di Perugia. Bergamo cercherà la terza vittoria consecutiva in casa contro Scandicci.

Primo set molto equilibrato con le squadre che lottano punto a punto arrivando sul 10-10. Nella seconda parte di set Chieri strappa e inizia a macinare dominando gli ultimi punti conquistando 15 dei successivi 20 punti vincendo il primo set 25-15 senza particolari difficoltà.

Nel secondo set Bergamo reagisce e si porta subito in vantaggio salendo 6-10. La squadra ospite riesce a mantenere a distanza Chieri che però riesce a trovare la parità sul 21-21. Quando l’inerzia del set sembra andare verso Chieri, Bergamo mette a referto un parziale di 4-0 tornando in parità nel conteggio dei set.

Terzo set combattuto in cui si lotta punto a punto. Sul 10-10 Bergamo prende il comando delle operazione con un parziale di 2-7 allungando nel cuore del set. Gli ospiti controllano il vantaggio accumulato e ribaltano il match vincendo anche il terzo set 25-22.

Nel quarto set Bergamo va subito avanti sul 4-1. Chieri rientra immediatamente portandosi anche in vantaggio sul 7-6. Set equilibratissimo con le squadre che non riescono ad allungare di più di uno o due punti arrivando in pochi minuti sul 16-16. Chieri sale sul 20-18 ma nei punti finali viene fuori l’esperienza di Bergamo che con un parziale di 7 punti a 1 chiude set e match.