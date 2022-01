Volley, Serie A1 Femminile 2021/2022: spettacolo a Cuneo, Firenze battuta 3-0

by Deborah Sartori

Esultanza Bosca S. Bernardo Cuneo, Serie A1 Femminile 2021/2022 volley - Foto LVF

La Bosca S. Bernardo Cuneo batte 3-0 (31-29, 25-13, 26-24) Il Bisonte Firenze nella sfida valevole per la quarta giornata di ritorno del campionato di Serie A1 Femminile 2021/2022 di volley. Le piemontesi, nel finale di primo set, recuperano e rinviano tutto ai vantaggi, dove riescono ad imporsi. Le toscane di coach Bellano poi crollano nella seconda frazione, mentre nella terza ribaltano la situazione nel finale ma sprecano l’occasione di allungare la partita. Tra le padrone di casa spiccano i 15 punti di Lucille Gicquel (2 ace) e i 10 di Federica Squarcini (di cui 2 muri e 4 ace), mentre alle ospiti non bastano i 12 punti di Sylvia Nwakalor e gli 11 di Terry Enweonwu. Le ragazze di coach Pistola conquistano così i tre punti dopo tanti tie-break giocati, mentre Firenze torna a casa a mani vuote. Di seguito la cronaca della partita.

LA PARTITA – Cuneo parte alla grande (3-0), ma Firenze reagisce e ristabilisce la parità sul 6-6, dando il via ad una bella lotta punto a punto (12-12). La formazione ospite però sembra avere qualcosa in più (13-16), è precisa a muro (16-19) e si avvicina alla conquista del set (19-23). Qualche imprecisione tiene però viva Cuneo (22-24), brava a sfruttare il micidiale turno al servizio di Squarcini (slash ed ace) per rinviare tutto ai vantaggi. Firenze spreca 7 set point e Cuneo riesce a chiudere una prima frazione spettacolare con due punti consecutivi di Kuznetsova (31-29).

Nel secondo set Cuneo parte alla grande, con l’ace di Gicquel che vale il 5-0 e costringe Bellano a chiamare time-out. Firenze prova a recuperare (6-3) ma le piemontesi continuano a spingere al servizio (9-4) e scappano via (14-8). La formazione ospite prova a tenersi a galla con i muri (16-10) ma Cuneo è in pieno controllo e chiude la frazione con l’eloquente punteggio di 25-13.

Nel terzo set Firenze torna in campo con un altro atteggiamento (0-2) e sfrutta qualche imprecisione avversaria per rimanere incollata (8-8). Cuneo trova un break sul 13-11 e prova a scappar via (16-13), ma Nwakalor tiene vive le speranze del Bisonte (16-15). Nel finale le piemontesi piazzano un nuovo allungo (22-18), ma Firenze non molla e con un grande muro su Gicquel compelta il sorpasso (22-23). Stufi tocca l’asta e regala il set ball a Firenze, che però spreca con la battuta sbagliata di Enweonwu (24-24). Ai vantaggi poi è nuovamente Cuneo ad imporsi, con il muro su Van Gestel per il definitivo 26-24 che chiude set e match.