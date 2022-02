Volley, Serie A1 Femminile 2021/2022: Scandicci espugna Firenze trionfando in quattro set

by Antonio Sepe

Esultanza Scandicci, Serie A1 Femminile 2021/2022 volley - Foto Innocenti/LVF

Nel recupero della tredicesima giornata di andata del campionato di Serie A1 Femminile 2021/2022, la Savino Del Bene Scandicci sconfigge in quattro set Il Bisonte Firenze. Nel primo derby toscano al palazzo Wanny di Firenze, inaugurato dieci giorni fa, a prevalere sono le ragazze di Barbolini, che s’impongono ai danni della squadra di Bellano con il punteggio di 1-3 (17-25, 25-20, 17-25, 27-29). Scandicci raggiunge Monza in vetta alla classifica (ma con una partita giocata in più). Firenze resta invece in zona playoff ma non si schioda dall’ottava posizione.

FORMULA E REGOLAMENTO SERIE A1 FEMMINILE 2021/2022

TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA

CRONACA – Avvio di match piuttosto equilibrato, ma la situazione è in rapido divenire e Scandicci si porta in vantaggio, tracciando un gap significativo con le avversarie. Le ragazze di Bellano tentano di accorciare le distanza, ma il set è ormai compromesso e la Savino Del Bene appare in totale controllo delle operazioni. Non sorprende perciò il 25-17 finale, che premia la squadra ospite. La reazione di Firenze però non si fa attendere ed il secondo parziale vede protagonista proprio la squadra di casa. Nonostante i pronostici della vigilia, la formazione di Bellano riesce a mettere in difficoltà le avversarie, disputando un’ottima frazione. Sempre avanti fin dalle prime battute, nel finale incrementa il vantaggio e s’impone per 25-20.

Il magic moment prosegue anche in avvio di terzo set, con una mini-rimonta dall’1-2 al 6-3. Paradossalmente, però, invece che favorire Firenze tutto ciò scuote la Savino Del Bene, capace di inanellare un parziale di 6-0. Di fatto non è un qualcosa in grado di tagliare le gambe a Firenze, eppure risulta decisivo ai fini del set. Scandicci prende infatti coraggio e torna a picchiare duro come nel set d’apertura, salendo in cattedra e trionfando per 25-17. Nel quarto parziale succede di tutto e lo spettro del tie-break aleggia più che mai sul palazzo Wanny di Firenze. La squadra di casa disputa infatti un ottimo set e si procura due set point. Tre punti di fila per Scandicci, tuttavia, ribaltano la situazione e regalano un match point alle ospiti. Le ragazze di Barbolini tengono duro e lo annullano, così come i restanti due, ma non possono nulla sul quarto. Vince Scandicci 29-27.