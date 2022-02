Volley, Serie A1 Femminile 2021/2022: Roma supera Firenze al tie-break

by Antonio Sepe

Esultanza Acqua&Sapone Roma Volley, Serie A1 Femminile 2021/2022 - Foto Filippo Rubin/ LVF

Nella sfida valevole per la quinta giornata di ritorno del campionato di Serie A1 Femminile 2021/2022, l’Acqua& Sapone Roma Volley Club sconfigge al tie-break Il Bisonte Firenze. 2-3 (25-20, 22-25, 25-21, 21-25, 12-15) il punteggio del match, con le ospiti che hanno rimontato un set di svantaggio in due occasioni per poi imporsi al tie-break. Non riesce a riscattarsi la formazione toscana di coach Bellano, reduce dalla netta sconfitta a Cuneo, determinata a ritornare al successo davanti al proprio pubblico nel nuovo impianto ma costretta a rimandare l’impegno. Gioiscono invece le giallorosse, tornate in campo dopo l’esonero del tecnico Saja, che conquistano punti importanti in chiave salvezza.