Volley, Serie A1 Femminile 2021/2022: Novara vince in quattro set a Trento

by Deborah Sartori

Festa Novara, Serie A1 Femminile 2021/2022 volley - Foto Rubin/LVF

L’Igor Gorgonzola Novara vince 3-1 (23-25, 25-13, 25-22, 25-21) sul campo della Delta Despar Trentino nella sfida valevole per l’undicesima giornata di ritorno del campionato di Serie A1 Femminile 2021/2022 di volley femminile. Le ragazze di Bertini sorprendono la più quotata formazione piemontese vincendo il primo set, lottano fino alla fine ma non riescono a strappare nemmeno un punto, che vale oro nella serrata lotta per la salvezza. Le azzurre di Lavarini riescono ad imporsi in quattro set e portarsi a casa il bottino pieno, consolidando così il primo posto in classifica. A Trento non basta una strepitosa Vittoria Piani (26 punti), mentre tra le ospiti spiccano i 14 punti della centrale statunitense Haleigh Washington, gli stessi messi a segno da Britt Herbots. Di seguito, la cronaca della partita.

RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA

CALENDARIO 24^ GIORNATA: DATE, ORARI E DIRETTA TV

FORMULA E REGOLAMENTO SERIE A1 FEMMINILE 2021/2022

TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA

LA PARTITA

Trento prova subito ad ingranare la marcia giusta, Novara risponde (6-6) ma sono le padrone di casa a trovare il primo break prolungato (11-8). Le azzurre tornano sotto (12-11) e con l’attacco vincente di Karakurt completano il sorpasso (12-13), per poi tentare l’allungo (13-16). Trento non molla (17-19) e con due punti di Piani torna avanti (20-19). L’errore di Daalderop tiene vive le speranze trentine (22-21) che hanno la meglio chiudendo il set con un bel muro su Karakurt (25-23). Nel secondo set Novara cambia passo (1-5) e le padrone di casa non riescono a reagire (2-9). Le azzurre tengono il pallino del gioco (5-11) e si lanciano (8-19) verso la conquista di una frazione letteralmente dominata (13-25).

Nel terzo set Trento ci riprova (6-3), ma Novara piazza un break prolungato e rimette la testa avanti (6-7). La lotta continua (11-9), con Novara che trova un filotto di 5 punti e allunga (11-14). Le padrone di casa rimangono in scia (17-19) e si avvicinano pericolosamente nel finale (21-22), ma questa volta Novara non si fa sorprendere e chiude il set (22-25). Nel quarto set le ragazze di Bertini tornano in campo determinate (7-3), mentre le azzurre sembrano pagare un calo di concentrazione (12-7). Novara si affida soprattutto a Karakurt (15-13), riuscendo ad agganciare le avversarie sul 17-17. Le piemontesi poi trovano il break decisivo sul 19-21, lanciandosi verso la conquista del set (21-25) che vale la vittoria.