Volley, Serie A1 Femminile 2021/2022: Novara travolge Casalmaggiore in tre set

by Deborah Sartori

Festa Novara, Serie A1 Femminile 2021/2022 volley - Foto Rubin/LVF

L’Igor Gorgonzola Novara vince con un secco 3-0 (25-18, 25-20, 25-12) sul campo della VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore nella sfida valevole per la seconda giornata di ritorno della Serie A1 Femminile 2021/2022 di volley. Bechis e compagne si trovano subito ad inseguire e non riescono a sorprendere la formazione ospite, più lucida nel finale dei primi due set. Le azzurre poi dominano la terza frazione e chiudono rapidamente il match. Grande prestazione per Nika Daalderop (14 punti) e Rosamaria Montibeller (11), mentre alle padrone di casa non bastano gli 8 punti di Malual. Tre punti importanti per la squadra di Lavarini, che sale a quota 31 punti e aggancia momentaneamente Conegliano e Monza in vetta alla classifica. Di seguito la cronaca della partita.

LA PARTITA – Avvio deciso di Novara (2-5), con le padrone di casa che provano a ricucire (4-6) ma si trovano ben presto ad inseguire a debita distanza (6-10). Il contrattacco di Novara funziona alla perfezione (9-13), ma qualche disattenzione di troppo favorisce il rientro di Casalmaggiore (12-13). Le padrone di casa rimangono incollate fino alla bella giocata di Bechis per Guidi (17-18), poi Novara preme sull’acceleratore e scappa via (17-21) fino a prendersi il set (18-25). Nel secondo set Casalmaggiore prova a reagire (5-5), ma Novara forza al servizio e con un muro firma il +3 (7-10). Le azzurre giocano a tutto braccio e scappano via (10-16, 15-22). Nel finale le ospiti calano un po’ la concentrazione e non chiudono subito il set (18-23), ma non si fanno sorprendere (20-25). Il terzo set poi è un monologo di Novara. Le ospiti staccano subito le avversarie (5-9) e se ne vanno (9-17), gestendo alla perfezione fino all’eloquente punteggio di 12-25 che regala la vittoria da tre punti a Novara.