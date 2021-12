Volley, Serie A1 Femminile 2021/2022: Novara stende Trento in tre set

by Deborah Sartori

Festa Novara, Serie A1 Femminile 2021/2022 volley - Foto Rubin/LVF

L’Igor Gorgonzola Novara stende 3-0 (25-19, 25-20, 25-13) la Delta Despar Trentino nella sfida valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A1 Femminile 2021/2022 di volley. La formazione di coach Bertini è riuscita a lottare punto a punto solo a tratti, ma senza mai mettere realmente in difficoltà la forte squadra piemontese. Da sottolineare la prestazione della capitana Cristina Chirichella, 11 punti alle spalle di Ebrar Karakurt (12), mentre alle trentine non bastano i 10 punti di Yamila Nozetich e Jessica Rivero. La squadra di coach Lavarini conquista così tre punti importanti per avvicinarsi alla capolista Conegliano. Di seguito la cronaca della partita.

LA PARTITA – Novara prova subito a prendere il mano il gioco (6-4), ma la formazione ospite reagisce e con un buon servizio passa in vantaggio (6-7). Poi però le azzurre allungano (12-9) e le ospiti faticano a mantenere il contatto (18-14). Novara non cala di ritmo (22-15) e chiude rapidamente la prima frazione (25-16). Nel secondo set Novara parte alla grande (8-2) e incrementa il vantaggio (12-4), ma le ragazze di Bertini non mollano e provano a recuperare (14-12). Novara poi piazza un nuovo allungo (19-13), ma ancora una volta le ospiti accorciano sfruttando gli errori avversari (22-16), salvo poi cedere 25-20. Trento prova a rifarsi nel terzo set (4-5), ma Daalderop riporta avanti Novara (6-5), che poi incrementa il vantaggio (10-5) e scappa via (15-8). Una super Bosetti, soprattutto a muro, consente alle azzurre di allungare ancora (20-10) e chiudere rapidamente set (25-13) e match.