Volley, Serie A1 Femminile 2021/2022: Novara perfetta, Conegliano ko in quattro set

by Deborah Sartori

Esultanza Novara, Serie A1 Femminile 2021/2022 volley - Foto Rubin/LVF

L’Igor Gorgonzola Novara batte 3-1 (25-19, 25-21, 23-25, 25-19) la Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano nel recupero della terza giornata di ritorno del campionato di Serie A1 Femminile 2021/2022. Le azzurre iniziano alla grande, servizio e muro-difesa funzionano alla perfezione e le padrone di casa conquistano i primi due set in scioltezza. Le Pantere riescono a riaprire il match, ma non basta per fermare una scatenata Novara, che sfata il tabù Conegliano dopo oltre due anni. Da sottolineare la prestazione di Caterina Bosetti anche in difesa (10 punti), Nika Daalderop (19) ed Ebrar Karakurt (23). Alle ragazze di Santarelli invece non bastano i 19 punti di Paola Egonu e i 16 di Kathryn Plummer. Di seguito, la cronaca della partita.

LA PARTITA – Conegliano inizia bene (0-2), ma qualche errore di troppo favorisce le padrone di casa, che scappano via e costringono subito le Pantere al time-out (8-4). L’Imoco prova a ricucire con il turno al servizio di De Kruijf (10-8) ma Novara mantiene la lucidità e torna a macinare punti (15-11). La pipe di Egonu riporta in scia Conegliano (16-14) ma il time-out di Lavarini dà nuova energia alle azzurre (20-17), che allungano fino alla conquista della frazione (25-19). Nel secondo set Conegliano prova a reagire (4-4), ma le padrone di casa sono perfette (8-5). Le ospiti faticano a trovare soluzioni (14-7) e perdono contatto (21-14). Nel finale le Pantere rosicchiano punti e con l’ace di Plummer si riavvicinano (22-18), ma non basta per mettere pressione a Novara (25-21).

Nel terzo set Conegliano prova a scappar via (2-5), ma le azzurre rispondono (5-5) e danno il via ad una spettacolare lotta punto a punto (14-14). Le ragazze di Santarelli crescono a muro (16-18), Novara ricuce lo strappo (20-20) ma qualche imprecisione consente alle Pantere di ritrovare un break (20-22). La fast di Washington annulla il primo set-point, ma Conegliano non spreca l’occasione di riaprire la partita (23-25). Novara non si perde d’animo e preme sull’acceleratore anche nel quarto set (5-3), Conegliano risponde (8-8) ma gli errori in attacco di Egonu favoriscono la fuga avversaria (14-11). Novara allunga e costringe Santarelli al time-out (18-13), ma le Pantere faticano a ritrovare ritmo (22-17). Nel finale Daalderop sale di colpi e trascina Novara verso la conquista del set (25-19) che vale la vittoria.