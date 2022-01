Volley, Serie A1 Femminile 2021/2022: Monza stende Busto Arsizio in tre set

by Deborah Sartori

Festa Vero Volley Monza, Serie A1 Femminile 2021/2022

La Vero Volley Monza stende 3-0 (25-21, 25-19, 25-16) la Unet E-Work Busto Arsizio nella sfida valevole per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie A1 Femminile 2021/2022. Le brianzole salgono di colpi nel corso del match e cancellano ogni velleità di rimonta delle bustocche. Le Farfalle di Musso si trovano subito ad inseguire ma non riescono a fermare una Monza che difende e contrattacca con apparente facilità. Super prestazione di Beatrice Parrocchiale in difesa, a cui si aggiungono i 22 punti di Magdalena Stysiak. Le ragazze di Gaspari conquistano così tre punti che permettono loro di aggancaire a quota 31 punti la capolista Conegliano. Di seguito la cronaca della partita.

LA PARTITA – Avvio di match equilibrato (6-6), con Monza che però sembra subito più fluida e con il turno al servizio di Gennari trova il primo break (9-7). Le bustocche rispondono e con Bosetti rimettono la testa avanti (10-11), per poi provare ad allungare sfruttando qualche imprecisione avversaria (12-14). Il turno al servizio di Stysiak trascina Monza al nuovo vantaggio (16-15), il muro bustocco pareggia i conti (16-16) ma poi Monza ritrova un break (18-16). Nel finale le brianzole salgono di colpi e allungano (21-18) fino al conclusivo 25-21.

Busto Arsizio ci riprova nel secondo set (5-5), ma Stysiak e il muro di Davyskiba portano subito a +2 le brianzole (9-9). Le bustocche reagiscono (9-9) e passano in vantaggio con Mingardi (11-12), ma una super Gennari fa decollare Monza (18-14). Monza difende tutto e le ragazze di Musso non trovano spazi (21-15), tentano la rimonta nel finale (24-19) ma le brianzole non sprecano e chiudono il set 25-19. Il terzo set riprende dal botta e risposta (7-7), con Monza che trova nuovamente l’allungo (10-7) e scappa via (14-8). Busto Arsizio prova a rendere meno impietoso il punteggio (18-13) ma Monza non si fa sorprendere e chiude rapidamente la frazione (25-16) che vale la vittoria da tre punti.