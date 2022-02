Volley, Serie A1 Femminile 2021/2022: Conegliano lascia un punto, 3-2 a Vallefoglia

by Deborah Sartori

Esultanza Conegliano, Serie A1 Femminile 2021/2022 volley - Foto Rubin/LVF

La Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano vince 3-2 (23-25, 25-13, 25-19, 21-25, 15-11) sul campo della Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia nel recupero della prima giornata di ritorno del campionato di Serie A1 Femminile 2021/2022. La formazione umbra inizia alla grande e mette in difficoltà la corazzata veneta, nonostante l’uscita per infortunio di Kosheleva a fine quarto set. Le Pantere però la spuntano al tie-break e conquistano una vittoria importante per rimanere in scia alla capolista Monza in attesa di recuperare gli ultimi match. La Megabox però strappa un punto fondamentale nell’accesa lotta per la permanenza nel massimo campionato. Nell’altro recupero della seconda giornata di ritorno, la Delta Despar Trentino ha battuto 3-0 (25-17, 25-20, 25-16) la Volley Bergamo 1991 nello scontro-salvezza. Di seguito, la cronaca della partita.

LA PARTITA – Le Pantere trovano subito un break (2-4), ma le padrone di casa rispondono (7-7) e danno il via ad una bella lotta punto a punto (11-11). Proprio Vallefoglia poi passa in vantaggio (16-14) e prova ad allungare nel momento decisivo (22-19). Conegliano reagisce (23-22) ma le umbre non sprecano il secondo set ball e con la fast di Jack (25-23) si portano in vantaggio.

IN AGGIORNAMENTO