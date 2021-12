Volley, Serie A1 Femminile 2021/2022: Busto Arsizio vince 3-1 a Casalmaggiore

by Deborah Sartori

Festa Unet E-Work Busto Arsizio, Serie A1 Femminile 2021/2022 volley - Foto Fiorenzo Galbiati/LVF

La Unet E-Work Busto Arsizio vince 3-1 (25-14, 22-25, 25-16, 25-19) sul campo della VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore nella sfida valevole per la dodicesima giornata di andata del campionato di Serie A1 Femminile 2021/2022. Bechis e compagne reagiscono nel secondo parziale, dove l’ingresso di Szucs si rivela decisivo per allungare la partita. Le Farfalle di coach Musso però ritrovano il loro gioco e si impongono alla distanza conquistando tre punti importanti per rimanere in quota in classifica. Di seguito la cronaca della partita.

LA PARTITA – Busto Arsizio inizia alla grande (0-4) e Casalmaggiore fatica a riprendersi dallo shock (1-7). Le Farfalle fanno il bello e il cattivo tempo (7-15), ma nella seconda parte di set concedono qualcosa e le padrone di casa provano a rispondere (13-17). Le ospiti però non si fanno sorprendere (13-20) e volano verso la conquista del set (14-25). La storia cambia nel secondo set: dopo una prima fase di equilibrio (6-7), Busto Arsizio allunga (7-11) ma l’ingresso si Szucs dà nuova energia a Casalmaggiore (10-11). Le padrone di casa pareggiano i conti sul 13-13 e si portano in vantaggio (17-15), per poi incrementare (24-19). La tensione si fa sentire e le ospiti si portano a -2 (24-22), ma alla fine Casalmaggiore riesce a portarsi a casa il set (25-22).

