Volley, Serie A1 2022/2023 femminile: Bergamo soffre ma batte Pinerolo in casa al quarto set

Bergamo soffre ma vince in casa contro Pinerolo 3-1, 25-21 24-26 25-20 25-23. La squadra di Micoli ritrova il successo dopo la sconfitta di Macerata per 3-2. Dopo aver vinto il primo set Bergamo forse sottovaluta l’avversaria, ultima in classifica con soli 2 punti, e si fa scappare il secondo set andando in difficoltà anche nei due successivi, in cui le ragazze di Micoli hanno fatto valere la superiorità tecnica e tattica su Pinerolo. Bergamo conferma la 6^ posizione in classifica a -1 da Chieri e +3 su Firenze. Resta in ultima posizione Pinerolo a -5 dalla zona salvezza.

Primo set con Bergamo che prova ad allungare salendo 8-4. Pinerolo riesce a reagire al break della squadra di Micoli e si riavvicina nel punteggio. Set che procede punto a punto con la squadra ospite che trova il primo vantaggio sul 18-19. Nel momento decisivo del set emerge la superiore qualità di Bergamo che, con 5 punti in fila, chiude il primo parziale 25-21.

Secondo set in cui nessuna delle due squadre riesce ad allungare sull’altra. Battaglia punto a punto tra le due avversarie, il massimo vantaggio nel set l’ha ottenuto Bergamo sull’11-8. Set che va giustamente ai vantaggi dove a spuntarla è Pinerolo che riesce a portare il punteggio in parità.

Nel terzo set prova a reagire Bergamo che strappa accumulando un vantaggio di 4 punti trovandosi a metà set sul 11-7. Le ragazze di Micoli controllano il vantaggio anche nella seconda parte del set chiudendo il parziale con 5 punti di margine 25-20 e salendo 2-1 nel conteggio dei set.

Quarto set con Pinerolo che non sembra accusare il colpo del set perso e si porta subito avanti di qualche punti nella parte iniziale di set. Si procede punto a punto con Pinerolo che continua a mettere in difficoltà Bergamo mantenendo un margine minimo di vantaggio fino alle fasi finali del set. Sul 19-19 la squadra di Micoli fa valere la maggiore qualità e chiude il set prima dei vantaggi 25-23.