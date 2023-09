Volley, Serie A femminile: oggi si elegge il presidente e si rinnova il Consiglio d’Amministrazione

Giornata di elezioni per la Lega Pallavolo Serie A Femminile che si riunisce all’Excelsior Hotel Gallia di Milano per l’Assemblea Ordinaria Elettiva. Si elegge il presidente e si rinnova il Consiglio d’Amministrazione. Unico candidato per la presidenza Mauro Fabris, mentre per il Consiglio d’Amministrazione hanno presentato candidatura quattro rappresentanti per la Serie A1 (tre posti disponibili) e tre per la Serie A2 (due posti a disposizione): Aldo Enzo Serafino Fumagalli dell’Allianz VV Milano, Roberto Mignemi della Roma Volley Club, Giuseppe Pirola della UYBA Volley Busto Arsizio e Filippo Vergnano della Reale Mutua Fenera Chieri ’76; per la Serie A2, Carla Burato dell’Ipag S.lle Ramonda Montecchio, Fabrizio Costantino dell’Akademia Sant’Anna Messina e Giovanni Sarti della Volley Hermaea Olbia.