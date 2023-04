Volley, semifinali Playoff A1 Femminile 2022/2023: Milano batte Scandicci e riporta la serie in parità

Milano batte Scandicci 3-1, 25-22 23-25 25-22 25-21, in gara-2 e riporta la serie in parità rispondendo alla sconfitta per 3-1 di tre giorni fa in casa delle toscane di Barbolini. Vittoria meritata per le ragazze di Gaspari, che vanno vicine a rimontare anche il secondo set, perso 25-22, rimontando uno svantaggio di 10 punti. Ottima reazione di Milano che si guadagna l’opportunità di giocarsi la decisiva gara-3, che si disputerà in casa di Scandicci mercoledì 3 maggio.

Primo set dominato da Milano. I padroni di casa si mettono subito al comando delle operazioni con un parziale iniziale di 5-1. Le ragazze di Gaspari gestiscono il vantaggio durante tutto il set tenendo a distanza Scandicci, che torna sotto di due sul 19-17. Nelle fasi finali Milano gioca meglio i punti decisivi e chiude il primo set 25-22.

Nel secondo set Scandicci reagisce e parte forte mettendo tra sé e Milano un buon margine grazie al parziale di 5-0 sull’8-6. Le ragazze di Barbolini sembrano aver chiuso il set andando avanti prima sul 17-8 e poi sul 21-15 ma staccano la spina e si fanno riprendere da Milano che pareggia i conti sul 22-22. Dopo aver rischiato di buttare via il set e la partita, Scandicci non sbaglia e chiude il set al primo set point 25-23.

Terzo set dai due volti. Meglio Scandicci in avvio, sull’onda del set precedente, che resta avanti fino al 11-11. Milano cambia marcia nella seconda parte del set allungando sul 21-16 ipotecando il set. Le ragazze di Gaspari calano improvvisamente di tensione e si fanno rimontare da Scandicci che trova il punto del pareggio sul 22-22. Nel finale di set Milano torna a giocare e si porta sul 2-1.

Quarto set molto equilibrato con Scandicci che fa la partita restando in testa per buona parte del set. Sul 14-14 Milano mette insieme le ultime forze per allungare sul 21-16 e chiudere il match vincendo il set 25-21.