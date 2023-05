Volley, Scandicci: Elena Pietrini si trasferirà alla Dinamo Kazan

Come riportato questa mattina da ‘Repubblica Firenze’, Elena Pietrini si trasferirà, seppur a titolo temporaneo, dalla Savino del Bene Scandicci alla Dinamo Kazan. La 23enne di Livorno andrà, così, a giocare in Russia, nonostante embargo e sanzioni economiche per l’aggressione militare all’Ucraina: dal punto di vista sportivo, le società russe sono state bandite dalle coppe internazionali. Si tratta di una formula simile ad un prestito, anche se tecnicamente non sono ammessi prestiti fuori dai confini nazionali: “Alla Pietrini abbiamo concesso un anno di libertà, la prossima stagione non giocherà con noi – ha affermato il proprietario di Scandicci, Paolo Nocentini –. Elena ha forse bisogno di un ambiente diverso per diventare un po’ più grande. Noi la conosciamo da quando aveva 13-14 anni e gliele hanno date tutte vinte, forse la riprenderemo più matura”.