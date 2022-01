Volley, rinviata Trentino-Bergamo per covid

by Mattia Zucchiatti 18

Un altro rinvio per Covid nello sport italiano. Stavolta è la Lega Pallavolo Serie A femminile ad optare per il posticipo della gara Delta Despar Trentino-Volley Bergamo 1991, che avrebbe dovuto essere disputata domenica 9 gennaio e avrebbe segnato l’inizio del girone di ritorno per le rossoblù. Si giocherà domenica 30 gennaio alle 19:30 e la partita potrà essere seguita su Sky Sport Arena. Per Volley Bergamo 1991 resta in sospeso la ripresa delle sedute di allenamento in attesa dell’esito dei tamponi svolti tra domenica 2 gennaio e martedì 4. Le atlete che risulteranno negative al covid-19 potranno tornare in palestra.