Volley, quarti Playoff A1 Femminile 2022/2023: Milano batte Casalmaggiore al tie-break in gara-1

La Vero Volley Milano ha sconfitto al tie-break la Trasportipesanti Casalmaggiore nella partita valevole per il primo turno dei quarti di finale dei Playoff Scudetto della Serie A1 Femminile 2022/2023 di volley. Le ragazze di Marco Gaspari, terze in regular season, hanno conquistato un’importante vittoria all’Arena di Monza, imponendosi con il punteggio di 3-2 (25-19, 22-25, 25-20, 18-25, 15-12) e iniziando al meglio questa nuova fase. E’ comunque uscita a testa più che alta la formazione di Andrea Pistola, sesta nella stagione regolare, che ha dato un gran filo da torcere alla squadra di casa e si è arresa solamente nel finale. MVP Magdalena Stysiak con 24 punti a referto (appena uno in più di Dimitrova), ma non si può non citare l’apporto di una straordinaria Rettke nel tie-break.

