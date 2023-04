Volley, quarti Playoff A1 Femminile 2022/2023: Conegliano passeggia contro Busto Arsizio e va in semifinale

La prima squadra a qualificarsi per le semifinali dei Playoff Scudetto della Serie A1 Femminile 2022/2023 di volley è la Prosecco Doc Imoco Conegliano. Le pantere di Daniele Santarelli non hanno sprecato il match point e, dopo il sonoro 3-0 in gara-1, hanno sconfitto la E-Work Busto Arsizio nella partita valevole per il secondo turno dei quarti di finale, assicurandosi il passaggio del turno.

0-3 (15-25, 19-25, 24-26) il punteggio del match dell’E-Work Arena di Busto Arsizio, che rispecchia in maniera accurata una sfida mai davvero in bilico. Questo non vuol dire che le farfalle di Marco Musso non ci abbiano provato, anzi dopo la pesante sconfitta di gara-1 hanno tentato di riscattarsi, ma contro un’avversaria forte come Conegliano c’è stato davvero poco da fare. La prossima avversaria di Squarcini e compagne sarà la vincente del confronto tra Reale Mutua Fenera Chieri e Igor Gorgonzola Novara.

CALENDARIO QUARTI DI FINALE: DATE, ORARI E TV

TUTTI I RISULTATI DEI PLAYOFF

I LIVE DELLE PARTITE: ECCO I LINK

IL TABELLONE DELLE SEMIFINALI: GLI ACCOPPIAMENTI

TABELLONE COMPLETO PLAYOFF: GLI ACCOPPIAMENTI

A1 FEMMINILE 2022/2023: FORMULA E REGOLAMENTO

DOVE GIOCANO LE AZZURRE DI BRONZO AI MONDIALI

CALENDARIO VOLLEY 2023: TUTTI GLI EVENTI

Neppure il fattore campo è riuscito ad aiutare Busto Arsizio, che nel primo set ha subito un parziale di 14 punti a 5 dal 10-11 e nel secondo ha perso sei punti consecutivi sull’11-11, in quello che di fatto è stato il parziale che ha ucciso il set. Diverso il discorso nella terza frazione, in cui le farfalle sono partite forte e si sono issate sul +4, gettando però anche questa volta alle ortiche il vantaggio subendo un parziale di 8-1. Ciononostante, nel finale hanno ottenuto cinque punti consecutivi dal 18-23 e riaperto un set praticamente perso. Poco male per Conegliano, che ha solamente ritardato la vittoria, arrivata per 26-24. MVP Isabelle Haak con 15 punti.