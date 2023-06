Volley Pool 3, Mazzanti: “Vogliamo migliorare quanto fatto in Turchia”

“Vogliamo e dobbiamo provare a migliorare il nostro gioco rispetto a quanto fatto in Turchia nella Pool 1. Per accedere alle Finals serve iniziare a vincere e pertanto questa di Hong Kong sarà per noi una week molto importante. Dobbiamo dare il massimo ma prima di pensare alla Cina padrona di casa, preferisco concentrarmi sulla Bulgaria che sarà la prima avversaria sul nostro cammino”, queste le dichiarazioni di Davide Mazzanti, ct della Nazionale, prima della Pool 3 di VNL ad Hong Kong, dove le azzurre esordiranno il 14 giugno alle ore 11 contro la Bulgaria.

“Il nostro percorso iniziato in Turchia adesso necessita di uno step di crescita. Se vogliamo provare a raggiungere le Finals abbiamo bisogno di vittorie anche per concretizzare l’ottimo lavoro finora svolto”, ha concluso la Capitana Myriam Sylla.