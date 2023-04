Volley, playoff Serie A1 Femminile 2022/2023: Novara chiude la serie ed elimina Chieri, è in semifinale

Novara vince nel segno di Julia Ituma! La compagine piemontese, che già aveva conquistato 3-2 gara-1 in trasferta, ha vinto con un netto 3-0 la gara-2 di questi quarti di finale dei play-off Serie A1 femminile 2022/2023, avanzando tra le migliori quattro del campionato e rispettando anche il pronostico della vigilia. 25-20, 25-22, 25-15: questi i tre parziali che hanno permesso a Novara di staccare il pass per le semifinali e per raggiungere Conegliano, che ha passato il turno grazie ad un doppio 3-0 contro Busto Arsizio. Grande prestazione quella odierna da parte delle padrone di casa, che hanno rimontato nei primi due e si sono imposte in volata, per poi far valere tutta la loro superiorità nel set che ha chiuso i conti definitivamente.

