Volley, playoff Serie A1 femminile 2023: Milano batte Scandicci 3-2 e vola in finale scudetto

Una partita dai mille volti, una battaglia nella quale si è percepita tutta la tensione di quel che c’era in palio: alla fine è stata Milano a prevalere, per 3 set a 2, su Scandicci, con le lombarde che hanno conquistato l’accesso alla finale scudetto della Serie A1 femminile di volley per il secondo anno consecutivo. 25-21, 25-20, 24-26, 18-25, 15-10 i parziali che hanno permesso alla compagine ospite di archiviare una pratica difficilissima, ma che non sembrava tale quanto, nel terzo set, Milano si è trovata in vantaggio 20-17 e ha avuto un match point a disposizione sul 24-23, prima di essere rimontata dalle toscane e di essere trascinate fino al tiebreak, riprendendosi in extremis e chiudendo per 15-10 una gara bellissimo e ci ha regalato il seguente verdetto: le meneghine sono in finale playoff. Adesso, ci sarà la super sfida contro la corazzata Conegliano, che non ha ancora perso un match in questi playoff e che si presenta all’appuntamento vestendo i panni della favorita.