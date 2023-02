Volley, Playoff Cev Cup femminile 2023: Busto Arsizio eliminata, passa la Thy Istanbul

L’E-Work Busto Arsizio saluta la Cev Cup femminile 2023. Le farfalle di Marco Musso sono state sconfitte in tre set anche nella gara di ritorno dei Playoff contro la Thy Istanbul (25-18, 25-22, 25-20), dopo aver subito il pesante 3-0 all’andata. Primo set equilibrato fino al 9-9, con le padrone di casa che trovano il break sull’11-9 e rimangono avanti per tutto il parziale, chiuso sul 25-18. Equilibrio anche per tutta la prima metà del secondo set fino al 13-13, quando Thy Istanbul allunga sul 17-13; Busto riesce però ad agganciare gli avversari sul 22-22, ma è costretta poi ad arrendersi sul 25-22. A decidere un terzo set equilibratissimo sono stati i sei punti consecutivi delle padrone di casa sul finale per il 25-20.