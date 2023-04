Volley, Playoff A1 Femminile 2022/2023: rimonta Novara contro Chieri, Casalmaggiore pareggia la serie contro Milano

Trasportipesanti Casalmaggiore pareggia i conti battendo la Vero Volley Milano in cinque set (30-28, 25-18, 20-25, 23-25, 15-12) nel secondo turno dei quarti di finale dei Playoff Scudetto della Serie A1 Femminile 2022/2023 di volley. Le padrone di casa conquistano i primi due set ma subiscono la reazione delle ragazze di Gaspari che riportano in parità la sfida nei due parziali successivi. La formazione di Pistola ha poi la meglio al tie-break. Primo set molto combattuto, dove le ospiti sono state avanti di quattro punti sull’11-14. Ma dal 23-23 è grande battaglia, e ad avere la meglio ai vantaggi sono le padrone di casa che chiudono sul 30-28. Altra storia il secondo set, con Casalmaggiore sempre avanti dal 7-7 al 25-18, ma nel terzo parziale reagisce Milano dominando tutta la parte finale dal 16-17 al 20-25. Nel quarto set le ospiti sono sempre avanti dal 7-8 al 18-25, ma nell’ultimo parziale Casalmaggiore si riprende e chiude i conti sul 15-12.

L’Igor Gorgonzola Novara inizia con il piede giusto, e batte in cinque set (25-17, 25-19, 22-25, 18-25, 8-15) la Reale Mutua Fenera Chieri al primo turno. Grandissima rimonta della formazione di Lavarini, sotto di due set e autrici di uno splendido recupero nella seconda parte di gara. Nel primo set le ospiti restano incollate alle avversarie fino al 10-10, ma le ragazze di Giulio Bregoli allungano sul 13-10 e rimangono avanti fino alla fine del parziale, chiuso sul 25-17. Stessa storia nel secondo set, con le padrone di casa che firmano tre consecutivi dal 14-14 al 17-14 e difendono il vantaggio fino al 25-19, ma Novara reagisce nel terzo set e ha la meglio sul finale con il break decisivo sul 21-23 per chiudere i conti sul 22-25. Quarto parziale dominato dalle ospiti, sempre avanti dal 7-8 al 18-25, così come il quinto parziale, dove Novara trova l’allungo decisivo dal 6-6 al 6-11 chiudendo i conti sull’8-15.

