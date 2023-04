Volley, Playoff A1 Femminile 2022/2023: Conegliano schianta Busto Arsizio in gara-1

La Prosecco Doc Imoco Conegliano si aggiudica gara-1 dei quarti di finale dei Playoff Scudetto della Serie A1 Femminile 2022/2023 di volley. Tutto facile per le pantere di Daniele Santarelli, vincitrici della regular season, che iniziano con il piede giusto anche questa nuova fase regolando l’E Work Busto Arsizio con il punteggio di 3-0 (25-18, 25-15, 25-19).

Mai in partita le farfalle di Marco Musso, ottave nella stagione regolare, che fin da subito tentano di sovvertire il pronostico e mettere in difficoltà le venete ma con scarsi risultati. L’unico momento in cui la squadra ospite sembra poter dire la sua è in avvio di terzo set, quando si porta anche sul +3. Un parziale di 6-0 in favore di Conegliano ristabilisce però immediatamente le gerarchie, riportando la gara sugli stessi binari dei primi due set. A senso unico dunque il match del Pala Verde di Villorba di Treviso, dominato dalla squadra di casa. Appuntamento a martedì 18 aprile con gara-2 in Lombardia. Isabelle Haak MVP con 21 punti a referto.

