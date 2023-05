Volley, Nazionale femminile attesa domani a Lanciano: debutto contro la Croazia

Inizierà domani al Palazzetto dello Sport di Lanciano l’HL Test Match Tournament, triangolare nel quale le azzurre affronteranno Croazia e Canada. Sarà per Davide Mazzanti, tecnico della Nazionale, un importante banco di provato per valutare la propria formazione in vista della fase intercontinentale della VNL 2023, che vedrà le azzurre impegnate dal 30 maggio al 3 giugno nella week 1 ad Antalya, in Turchia. Le partite delle campionesse d’Europa al DHL Test Match Tournament saranno trasmesse in diretta alle ore 21 da Rai News (22 maggio con la Croazia) e da RaiSport + HD (23 con il Canada).