Volley, nazionale femminile: 16 azzurre per la preparazione finale agli Europei

La nazionale femminile di pallavolo del CT Davide Mazzanti torna in campo dopo una breve pausa. Dal 4 al 1o agosto, le azzurre si troveranno a Firenze per un’ultima sessione di preparazione in vista degli EuroVolley 2023. Sylla e le compagne di squadra si alleneranno al PalaWanny fiorentino, dove tra il 7 e l’8 agosto si svolgeranno due sessioni a porte chiuse con la nazionale serba. Le 16 pallavoliste convocate:

PALLEGGIATRICI : Francesca Bosio, Giulia Gennari e Alessia Orro.

: Francesca Bosio, Giulia Gennari e Alessia Orro. OPPOSTI : Paola Egonu e Sylvia Nwakalor.

: Paola Egonu e Sylvia Nwakalor. CENTRALI : Anna Danesi, Federica Squarcini, Marina Lubian.

: Anna Danesi, Federica Squarcini, Marina Lubian. SCHIACCIATRICI : Loveth Omoruyi, Francesca Villani, Myriam Sylla, Elena Pietrini, Caterina Bosetti e Alice Degradi.

: Loveth Omoruyi, Francesca Villani, Myriam Sylla, Elena Pietrini, Caterina Bosetti e Alice Degradi. LIBERI: Eleonora Fersino e Beatrice Parrocchiale.