Volley Nations League femminile 2022: 0-3 tra Italia e Turchia, le azzurre perdono all’esordio nella Pool 2

by Simone Caravano

Caterina Bosetti - Foto Ferraro/GMT

Termina 20-25 19-25 19-25 il match tra Italia e Turchia, incontro valevole per la week 1 della Pool 2 della Volley Nations League 2022. Una grande vittoria per la Turchia quella ottenuta ad Ankara, che permette alle padrone di casa di vincere la prima partita del girone.

La cronaca

In avvio di partita la Turchia parte bene e con grande convinzione si porta subito avanti, sfruttando un’Italia piuttosto timida. Le azzurre, infatti, non riescono a metter giù tanti palloni e commettono diversi errori in battuta. La Turchia dunque rimane sempre aventi per tutto il set, nella bolgia al palazzetto di Ankara tutto esaurito. Nel finale l’Italia poi dà segnali incoraggianti, prova a recuperare, ma lo svantaggio è troppo ampio e il set viene vinto dalla Turchia con il punteggio di 20-25.

Nel secondo set le azzurre iniziano con grande difficoltà il parziale, andando sotto addirittura 1-5 in apertura. Successivamente Nwakalor prova a tenere a galla l’Italia, ma la Turchia trascinata da Karakurt rimane avanti rischiando sempre pochissimo. Anche la seconda partita, dunque, è solo a tinte turche e termina con il punteggio di 19-25.

Nel terzo set l’Italia parte bene e comanda in apertura, arrivando anche ad essere in vantaggio di tre punti. Fino al 13-12 le azzurre quindi rimangono avanti, sfruttando anche diversi errori delle turche, ma poi le padrone di casa pareggiano e dal 13-13 non vanno mai più sotto. Ancora una grande Karakurt, infatti, trascina le sue verso la vittoria finale, chiudendo anche il terzo set 19-25. E’ dunque delle padrone di casa la vittoria, per le azzurre ci sarà l’occasione del riscatto contro il Belgio