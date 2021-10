Volley, Monza-Novara in tv oggi: orario e diretta streaming Serie A1 Femminile 2021/2022

by Deborah Sartori

Tutto pronto per Vero Volley Monza-Igor Gorgonzola Novara, sfida valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A1 Femminile 2021/2022. La formazione brianzola, dopo la sconfitta all’esordio contro Busto Arsizio, ha conquistato due vittorie e va a caccia della terza per rimanere nella zona alta della classifica. Le azzurre di Lavarini vanno invece a caccia di riscatto dopo la sconfitta rimediata sul difficile campo di Conegliano. L’appuntamento è per le ore 20.30 di domenica 24 ottobre all’Arena di Monza. Di seguito le informazioni per vedere la partita.

TV E STREAMING – La partita sarà visibile, come di consueto, previo abbonamento su Volleyballworld.tv, ma anche in diretta tv su Sky Sport Arena (e in streaming su Sky Go). Inoltre, Sportface vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale.