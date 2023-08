Volley, Mondiali U21 femminili 2023: Italia vola in semifinale da imbattuta

Sei su sei per la Nazionale under 21 femminile di volley che chiude imbattuta anche la seconda fase a giorni ai Campionati del Mondo di categoria in corso in Messico. Questa notte le azzurrine hanno superato 3-1 (22-25, 25-15, 25-15, 26-24) il Brasile, già affrontato al termine della prima fase. Miglior realizzatrice di serata l’opposto Anna Adelusi che ha messo a segno 23 punti (1 ace, 3 muri, 53% in attacco). Oltre a lei, tra le azzurrine, hanno chiuso il match in doppia cifra le schiacciatrici Dominika Giuliani (18 punti, 1 ace, 3 muri) e Stella Nervini (15 punti, 1 ace, 1 muro) e la centrale Katja Eckl (12 punti, 6 muri). In semifinale l’Italia affronterà la seconda classificata della Pool E.