Volley, Mondiale Under 21 femminile: Italia nel gruppo B con Brasile, Repubblica Dominicana e Tunisia

Il Campionato mondiale U21 femminile si svolgerà dal 17 al 26 agosto nelle città di Leon e Aguascalientes in Messico. Oltre al Messico, Paese ospitante, prenderanno parte alla rassegna iridata Italia, Serbia, Stati Uniti, Olanda, Polonia, Brasile, Egitto, Thailandia, Repubblica Dominicana, Argentina, Turchia, Giappone, Tunisia, Cina e Cuba. Nel corso del sorteggio, che si è tenuto questa sera a Leon, le 16 nazionali che parteciperanno alla competizione sono state suddivise in 4 gironi. L’Italia, che sarà guidata dal tecnico Marco Mencarelli, è stata inserita nella Pool B e nella prima fase sfiderà Brasile, Repubblica Dominicana e Tunisia. Queste le composizioni dei gironi. Pool A: Messico, Egitto, Thailandia, Giappone. Pool B: Italia, Brasile, Repubblica Dominicana, Tunisia. Pool C: Serbia, Polonia, Argentina, Cina. Pool D: Stati Uniti, Olanda, Turchia, Cuba.