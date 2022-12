Volley Mondiale per Club femminile 2022: risultati e classifiche

Tutti i risultati e le classifiche del Mondiale per Club femminile 2022 di volley: ecco tutte le informazioni aggiornate in tempo reale per rimanere sempre informati sulla manifestazione. Sei squadre sono pronte a sfidarsi per il titolo nella massima competizione iridata riservata ai club. L’Italia è presente con la Prosecco Doc Imoco Conegliano, che proverà a confermarsi tra i top team dopo l’argento dello scorso anno e il trionfo nel 2019. Chi trionferà? Di seguito, tutti i risultati e le classifiche dei gironi aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.

Classifiche gironi Mondiale per Club femminile 2022

(partite vinte, partite perse, punti complessivi)

POOL A

Eczacibasi Dynavit Istanbul TUR 0V-0P-0pt

Dentil Praga Clube BRA 0V-0P-0pt

Prosecco Doc Imoco Conegliano ITA 0V-0P-0pt

POOL B

VakifBank Spor Istanbul TUR 0V-0P-0pt

Kuanysh Club KAZ 0V-0P-0pt

Gerdau Minas BRA 0V-0P-0pt

Tutti i risultati (in aggiornamento)

FASE A GIRONI

MERCOLEDI’ 14 DICEMBRE 2022

14.30 Eczacibasi Dynavit Istanbul TUR vs Dentil Praga Clube BRA (Pool A)

17.30 VakifBank Spor Istanbul TUR vs Kuanysh Club KAZ (Pool B)

GIOVEDI’ 15 DICEMBRE 2022

14.30 Prosecco Doc Imoco Conegliano ITA vs Dentil Praga Clube BRA (Pool A)

18.00 VakifBank Spor Istanbul TUR vs Gerdau Minas BRA (Pool B)

VENERDI’ 16 DICEMBRE 2022

14.00 Eczacibasi Dynavit Istanbul TUR vs Prosecco Doc Imoco Conegliano ITA (Pool A)

17.00 Gerdau Minas BRA vs Kuanysh Club KAZ (Pool B)