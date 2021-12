Volley, Mondiale per Club 2021: Conegliano vola in semifinale, 3-0 anche al Dentil

by Deborah Sartori

Esultanza Conegliano, Serie A1 Femminile 2021/2022 volley - Foto Rubin/LVF

L’A. Carraro Imoco Conegliano vola in semifinale da prima del girone al Mondiale per Club 2021 di volley femminile, in corso di svolgimento ad Ankara, in Turchia. Le Pantere hanno infatti superato con un secco 3-0 (25-17, 25-16, 25-18) il Dentil Praia Clube nell’ultima sfida della Pool A. Partita mai in discussione, con la formazione brasiliana che fatica a fermare le ragazze di Santarelli, brave a limitare gli errori e ad evitare cali di concentrazione. Da sottolineare l’ingresso di Sylla, oltre alle ottime prestazioni di Paola Egonu (19 punti) e Kathryn Plummer (11). Ora la corazzata veneta attende l’esito dell’ultima sfida della Pool B per conoscere l’avversaria della semifinale. Di seguito la cronaca della partita.

LA PARTITA – Conegliano inizia alla grande (5-2) e costringe le brasiliane ad inseguire fin da subito (9-6). Il Dentil Praia prova a rimanere in scia (12-9), ma le Pantere difendono tutto e non commettono errori (16-10). Le brasiliane provano a ricucire (17-14), ma le venete tornano a macinare punti (21-16) e chiudono rapidamente il primo parziale (25-17). Nel secondo set, nonostante la certezza del primo posto nel girone, la musica non cambia e Conegliano passa subito in vantaggio (9-6). Il Dentil Praia fatica a tenere il passo (15-9), mentre le Pantere sono brave a mantenere la concentrazione (19-13) e prendersi anche la seconda frazione (25-16). Il copione si ripete nel terzo set: venete subito avanti (9-5), le brasiliane provano a limitare lo svantaggio (12-8) ma le Pantere allungano sempre più (18-13) e chiudono il set (25-18) che vale la vittoria.