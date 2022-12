Volley, mercoledì la Hall Of Fame 2022: presenti all’evento Nazionale e Marco Bonitta

Si terrà mercoledì la cerimonia di premiazione della Hall Of Fame 2022, alle ore 15 a Bologna presso la Sala Cappella Farnese di Palazzo D’Accursio. Il progetto è stato promosso dalla FIPAV con l’obiettivo di promuovere la storia, il senso di appartenenza e i valori del grande movimento della pallavolo italiana. L’evento vedrà la partecipazione della Nazionale e del CT Marco Bonitta, Campione del Mondo 2002, entrati nella Hall Of Fame proprio in occasione del ventennale dal successo iridato di Berlino. Con loro saliranno sul palco anche i nuovi membri di tutte le altre categorie, nominati dalla Commissione di Valutazione e Giudicatrice composta da giornalisti specializzati.