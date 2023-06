Volley, Mazzanti post Repubblica Dominicana: “Grande partita. Queste vittorie danno carica”

Dopo la vittoria dell’Italia contro la Repubblica Dominicana in Nations League il CT Mazzanti è contento. La Nazionale Femminile ha vinto in rimonta contro la selezione della Repubblicana Dominicana al tie-break. Nel post partita sono arrivate le parole del CT azzurro.

Le parole di Mazzanti: “Siamo partiti benissimo gestendo bene, poi quando loro hanno iniziato a rischiare qualcosa in più in attacco e al servizio abbiamo perso qualità nei colpi calando vistosamente. Da quel momento abbiamo impiegato tanto a ritrovarci nonostante un buon lavoro in ricezione, forse questa è stata la nostra miglior partita in questo fondamentale, mentre nella qualità generale delle giocate siamo stati forse inferiori rispetto a quello che avevamo iniziato a far vedere negli ultimi tempi. È stata dunque una partita di fatica perché per rimetterci in carreggiata ci abbiamo impiegato un po’. Forse sul muro di Omoruyi nel quarto set su miracolo di Beatrice Parrocchiale, ci siamo riaccese trovando la spinta giusta per portare a casa il match. Quando le cose non vengono è facile innervosirsi e perdere le misure e per questo sono molto felice per la vittoria. È stato bello quando Myriam ha messo giù quei due palloni, dalla panchina è stata un po’ una liberazione perché stavamo subendo attacchi non belli e quindi ci siamo sbloccati. Domani riposiamo ma ovviamente ci alleneremo gestendo anche e soprattutto il recupero delle ragazze in vista delle ultime due partite della Pool”.

Queste invece le parole della Mazzaro: “Sono felicissima per questa vittoria arrivata aiutandoci a vicenda. Sono quelle vittorie che ti danno carica per lavorare sempre meglio. Il loro gioco ci ha un attimo infastidito perché con la loro fisicità riuscivano a fare cose di alto livello mettendoci in grande difficoltà con un sistema muro-difesa quasi perfetto. Poi però con carattere e concentrazione siamo rientrate nel match chiudendolo. Personalmente sono molto felice di aver dato contributo uscendo dalla panchina oltre tutto nella fase finale del match. Sono però felice per tutte, perché questo è un gruppo e tutte diamo il massimo per farci sempre trovare pronte”.

Poi sono arrivate le parole di Loveth Omoruyi: “Abbiamo giocato un’ottima partita, ma c’è rammarico per quel secondo set che ci è costato tanto in termini di inerzia nella partita. Dopo aver vinto un primo set così bene, giocando con qualità, abbiamo faticato subendo la loro fisicità. Poi però siamo tornate nella partita trovando con carattere la forza di vincere un match molto importante per la nostra classifica. Quel muro nel quarto set è stato bello, non ho capito bene quello che è successo ma sono felice che sia stata una giocata decisiva per venire a capo del match. Giorno dopo giorno dobbiamo alzare il livello, domani non giochiamo ma potremo recuperare e prepararci al meglio per le ultime due sfide di questa Pool”.