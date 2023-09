Volley, Mazzanti: “Fiero delle ragazze, abbiamo giocato una grande pallavolo”

“Desideravo vedere giocare alle ragazze una partita a questo livello e di questo sono fiero perché abbiamo per lunghi tratti giocato una gran pallavolo”. Non è deluso il tecnico azzurro Davide Mazzanti, dopo la sconfitta in semifinale contro la Turchia agli Europei femminili. “Adesso bisogna restare solidi perché il nostro percorso continua con una finale 3°-4° posto da giocare domenica e poi, guardando più in là, con una qualificazione olimpica che ci attende”.

Anche Anna Danesi ha commentato la sconfitta: “Qual è stato il problema? Bella domanda. Bisognerà analizzare con calma, di solito riesco sempre a dire qualcosa ma mi hanno chiesto cosa non ha funzionato nel quarto set, ma secondo me il problema è stato il quinto, che una squadra come la nostra non può permettersi di perdere con quel punteggio”.

“Ci siamo un po’ sciolte e divise sul finale. La compattezza ha fatto la differenza. Loro sono state sempre lì, unite, hanno provato a ritirarsi su e ci sono riuscite. È una partita, qualcuno vince e qualcuno perde”. Così Myriam Sylla, capitana dell’Italvolley femminile, dopo la sconfitta contro la Turchia al tie-break nelle semifinali degli Europei a Bruxelles.