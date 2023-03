Volley, l’Under 18 della Dream Team Roma si risveglia campione territoriale

di Redazione 1

L’Under 18 femminile della Dream Team Roma si gode il titolo di campione territoriale, dopo aver superato per 3-1 Green Volley nella finalissima di Castelnuovo di Porto. Nella gara secca il primo e quarto set sono stati letteralmente dominati, mentre gli altri hanno viaggiato sul binario dell’equilibrio. Un capolavoro di coach Luca Liguori e delle sue atlete. Soddisfatto il direttore tecnico del settore giovanile Franco D’Alessio: “E’ una gioia incredibile che ripaga tutto il lavoro svolto. Oggi anche se avessimo perso, avremmo avuto comunque la consapevolezza di aver fatto un lavoro enorme, ma la vittoria ci rende ancora più fieri. Dobbiamo fare i complimenti alle ragazze che hanno creato l’ambiente ideale per vincere. La partita è stata giocata con continuità al servizio, cosa che ci ha permesso di metterle in difficoltà in ricezione, e questo ci ha dato un forte vantaggio. Ora verso ulteriori traguardi, ma intanto ci godiamo il successo, perchè per le ragazze questo è un grande, grandissimo successo”.