Volley: la Dream Team Roma alla ricerca di nuove atlete per il settore giovanile

La Dream Team Roma di volley ha aperto una fase di reclutamento per nuove atlete da inserire nei gruppi 2012-2013 (Under 12), e per le classe 2013-2016 (s3). Le promozioni saranno valide fino alla fine della stagione agonistica in corso. Da sottolineare anche la funzione sociale dell’iniziativa, grazie anche al protocollo d’intesa col Centro Antiviolenza del Municipio Roma IV di via Solazzi, a Torraccia, per combattere il tema della violenza sulle donne; un accordo con l’Associazione italiana contro le leucemie, ed una sinergia con Cittadinanzattiva Onlus, per promuovere iniziative di formazione rivolte a giovani e adulti su temi come l’educazione civica, il risparmio energetico e la tutela ambientale. Si tratta quindi di un percorso di crescita a 360 gradi in cui vengono accompagnate le giovani atlete.