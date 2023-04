Volley, Igor Novara a Ituma: “Grazie per la strada percorsa assieme, ti avremo per sempre vicina”

Attraverso un post sui social, l’Igor Volley Novara ha voluto dedicare un pensiero a Julia Ituma, pallavolista 18enne morta a Istanbul e i cui funerali si sono svolti nella giornata di oggi, martedì 18 aprile. “Igor Volley desidera esprimere un sincero e sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno mostrato vicinanza e affetto in questi giorni dolorosi, in particolare oggi per l’ultimo saluto a Julia. Il vostro calore e la vostra vicinanza sono e saranno importanti per ripartire, per onorare sul campo la sua memoria – si legge – Grazie a tutto il mondo sportivo e della pallavolo femminile che si è stretto attorno a noi. Grazie a te, Julia, per la strada percorsa assieme. Ora siamo un po’ più lontani ma in ogni caso, ne siamo certi, ti avremo per sempre vicina“.