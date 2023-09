Volley, Francesca Piccinini: “Le azzurre sapranno stupire al Preolimpico”

La nazionale femminile di volley è pronta per il torneo di qualificazione olimpica. E nonostante le assenze eccellenti (da Orro a Egonu fino a Chirichella, Di Gennaro e Bosetti), l’ex campionessa azzurra Francesca Piccinini si dice fiduciosa per le chance delle azzurre in ottica Parigi 2024 al Preolimpico di Lodz. “La nostra Italia resta una squadra molto forte – spiega durante il lancio di Aequilibrium & Me, di cui è brand ambassador – e mantiene tante possibilità di conquistare il biglietto per Parigi. Sarebbe importantissimo. Non cambia come e quando qualificarsi, conta solo farlo”. Piccinini vuole evitare che le sue parole vengano strumentalizzate e, di conseguenza, preferisce non esporsi troppo sul caso Mazzanti-Egonu, focalizzandosi sulle presenti e non su chi mancherà. “Abbiamo tante giovani promettenti, sapranno stupire e fare grandi cose”, ha spiegato. Dal 16 al 24 settembre avranno luogo le sei sfide della Pool C che valgono il pass olimpico. Avversarie delle azzurre saranno Corea del Sud (16 settembre alle 20:45), Slovenia, Thailandia, Colombia, Germania, Polonia e Stati Uniti. Le prime due classificate di ciascuna Pool otterranno la qualificazione ai prossimi Giochi Olimpici.