Volley, Firenze-Roma in tv oggi: orario e diretta streaming Serie A1 Femminile 2021/2022

by Deborah Sartori

Veronika Trnkova (Roma) contro il muro di Chieri, Serie A1 Femminile 2021/2022 - Foto Filippo Rubin/ LVF

Tutto pronto per Il Bisonte Firenze-Acqua& Sapone Roma Volley Club, sfida valevole per la quinta giornata di ritorno del campionato di Serie A1 Femminile 2021/2022. La formazione toscana di coach Bellano, reduce dalla netta sconfitta a Cuneo, vuole riscattarsi e tornare al successo davanti al proprio pubblico nel nuovo impianto. Le giallorosse invece tornano in campo dopo l’esonero del tecnico Saja e proveranno a conquistare punti importanti in chiave salvezza. Chi conquisterà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di sabato 5 febbraio al Palazzo Wanny di Firenze. Di seguito le informazioni per vedere la partita in diretta tv e streaming.

TV E STREAMING – La partita sarà visibile per gli abbonati sulla piattaforma Volleyballworld.tv, ma anche in diretta tv su Rai Sport + HD e in streaming su Rai Play. In alternativa, Sportface vi terrà informati con il risultato al termine e la classifica aggiornata in tempo reale.