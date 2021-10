Volley, Firenze-Cuneo in tv oggi: orario e diretta streaming Serie A1 Femminile 2021/2022

by Deborah Sartori

Logo Lega Pallavolo Serie A Femminile - Foto Filippo Rubin/LVF

Tutto pronto per Il Bisonte Firenze-Bosca S. Bernardo Cuneo, anticipo valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A1 Femminile 2021/2022. La formazione toscana torna sul campo di casa dopo la bella vittoria interna con Trento nel turno infrasettimanale. Le piemontesi invece vanno a caccia di riscatto dopo la netta sconfitta rimediata in casa contro Scandicci. L’appuntamento è per le ore 17.00 di sabato 23 ottobre al Palazzetto dello Sport di Scandicci. Di seguito le informazioni per vedere la partita.

TV E STREAMING – La partita sarà visibile, come di consueto, su Volleyballworld.tv, cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. Inoltre, Sportface vi terrà informati tutti i risultati e la classifica aggiornata in tempo reale.