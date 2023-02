Volley, Fipav: “Nessuna discriminazione contro l’arbitro Scavelli”

Dopo le numerose notizie legate all’arbitro Martina Scavelli, la Fipav ci tiene a ribadire come la tutela dei suoi tesserati sia considerata di primaria importanza. “La Federazione Italiana di Pallavolo ci tiene, come sempre, a sottolineare il senso di responsabilità e la sensibilità verso ogni componente del proprio movimento, anche su temi delicati come quello in questione. La Federazione è, inoltre, da sempre disponibile a instaurare un dialogo aperto a tutti, con lo scopo di sviluppare approfondimenti e spunti di riflessione che portino benefici all’intero mondo della pallavolo italiana. Fatto presente ciò, non è considerato e considerabile associare la vicenda in questione a un atteggiamento discriminatorio. La Fipav, come precedentemente dimostrato in più di un’occasione, ha tra i suoi obiettivi quello di combattere ogni forma di discriminazione, promuovendo il rispetto reciproco e l’uguaglianza”.