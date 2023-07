Volley, Finals VNL femminile 2023: troppa Turchia per l’Italia, azzurre sconfitte in tre set

L’Italia perde 3-0 contro la Turchia ed è eliminata dalla Volleyball Nations League femminile 2023. Match a senso unico comandato dall’inizio alla fine, unico vantaggio azzurro nel primo set sul 4-3 e sul 5-3, da Vargas e compagne che vincono con il punteggio di 25-20 25-15 25-18. Il percorso dell’Italia si ferma quindi ai quarti di finale, mentre va avanti la Turchia che sfiderà in semifinale gli Stati Uniti, che hanno superato 3-1 il Giappone. Dall’altra parte del tabellone la Polonia, che ha battuto in quattro set la Germania, se la vedrà con la Cina, che ha sconfitto a sorpresa il Brasile al quarto set. Le semifinali si giocheranno sempre ad Arlington, Usa, nella giornata di sabato. Resta comunque un buon percorso quello delle ragazze di Mazzanti, che nella prima fase del torneo avevano perso solo 4 delle 12 partite disputate, tre delle quali proprio contro Turchia, Usa e Polonia, tre delle quattro semifinaliste del torneo.

Primo set piuttosto equilibrato con le due squadre che lottano punto a punto senza riuscire a scappare via nel punteggio. Turchia che trova il primo allungo sul 15-10 e riesce a mantenere il margine fino a fine set, vinto 25-20. Le azzurre non mollano e danno filo da torcere alle turche anche in avvio di secondo set. A metà parziale l’Italia ha un vistoso calo e subisce un pesante parziale di 9-2 sull’11-8 Turchia e vede le avversarie scappare sul 20-11. Set in archivio con il punteggio di 25-15 nonostante un tentativo vano di rimonta delle azzurre nel finale. Nel terzo set l’Italia accusa il colpo e va subito giù 4-1. L’ultimo sussulto delle ragazze di Mazzanti arriva nella parte centrale del parziale con le azzurre che si riportano sotto sull’11-10. La Turchia ritorna a dominare e scappa via sul 18-12 chiudendo il set 25-18