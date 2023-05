Volley, finale scudetto Serie A1 2022/2023 femminile: Conegliano vince la maratona contro Milano e va avanti 1-0 nella serie

Conegliano batte Milano 3-2, 23-25 25-23 23-25 25-19 15-11, al tie break nella prima partita valida per la serie della finale scudetto dei Playoff di serie A1 femminile di volley 2022/2023. Partita combattutissima, durata quasi 3 ore, dove le ragazze di Santarelli si sono trovate sotto due set a uno e, spinte dal pubblico di casa, hanno costruito una rimonta quasi insperata salvandosi al tie break. Vittoria importantissima per Conegliano, che difende il fattore campo e potrà giocare con meno pressioni gara-2, in programma martedì 9 maggio alle 20:45 a Milano.

Dopo un primo set in cui Milano si è salvata vincendo 25-23, dopo essere andata avanti di oltre 10 punti sul 18-7 con Conegliano che ha sfiorato la rimonta insperata trovando il punto del pareggio sul 23-23, le padrone di casa reagiscono nel secondo set e riportano il conteggio dei set in parità vincendo il secondo parziale 25-23. Nel terzo set Conegliano sembra avere l’inerzia del match dalla propria parte e vanno avanti mantenendo un buon margine su Milano per praticamente tutto il set. Nel finale del parziale le ragazze di Gaspari sfruttano un piccolo passaggio a vuoto delle padrone di casa per agganciare le avversarie sul 21-21. In un finale punto a punto a spuntarla è Milano che si porta avanti 2-1. Nel quarto set Conegliano va sotto 8-4 ma risale subito sul 9-9. Nella parte centrale del set le ragazze di Santarelli allungano e si prendono di forza il quarto set per 25-19 portando il match al tie break. In un quinto set combattutissimo a spuntarla è Conegliano, che vince una combattutissima gara-1.