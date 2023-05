Volley, Finale Scudetto A1 Femminile 2022/2023: Conegliano batte Milano e rimanda tutto a gara-5

Tra Vero Volley Milano e Prosecco Doc Imoco Conegliano è tutto rimandato a gara-5. Nel quarto turno della finale dei Playoff Scudetto della Serie A1 Femminile 2022/2023 di volley, le ragazze di Daniele Santarelli hanno battuto in tre set (24-26, 20-25, 17-25) la formazione di Marco Gaspari pareggiando la serie sul 2-2. Ora Conegliano ha la possibilità di giocarsi la gara decisiva al davanti al proprio pubblico.

COME VEDERE GARA-5 IN TV

LA PARTITA – Milano parte subito con un break nel primo set (2-0) e rimane avanti fino al 7-7. Conegliano vola sul +3 sul 9-12, ma il parziale torna in parità sul 12-12. Stessa storia sul 15-18 per le Pantere che vengono però riagganciate dalle padrone di casa sul 21-21, e sul finale sono le ospiti ad avere la meglio sul 24-26. Inizio di secondo parziale equilibrato e con Milano avanti di un break sul 7-5 e sul 9-7, ma con cinque punti consecutivi Conegliano vola sul 10-13 e rimane avanti per tutta la seconda parte del set, chiuso sul 20-25. Nel terzo set le Pantere partono con un break e rimangono in vantaggio dall’inizio alla fine, allungando con cinque punti consecutivi dal 10-11 al 10-16 e chiudendo sul 17-25.