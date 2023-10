Volley femminile, Velasco sulla Nazionale: “La possibilità c’è, ma non è una certezza”

“Io allenatore della Nazionale femminile? Non ne so niente”. Così Julio Velasco, probabilmente il maggiore indiziato a prendere il posto di Davide Mazzanti sulla panchina dell’Italvolley femminile, parla in un’intervista a “Traguardi! – Sport e territorio in Emilia-Romagna”. “Sono notizie che mi mettono in una situazione difficile con le ragazze e la società di Busto Arsizio con cui ho iniziato un progetto lungo, e su cui non so cosa dire – ha sottolineato il coach argentino, già ct nel suo passato – È chiaro che la possibilità c’è, ma non è una certezza. Questo è il fenomeno della comunicazione di oggi, in due minuti la notizia diventa vera”.