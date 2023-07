Volley femminile, la Turchia vince la Nations League 2023: Cina battuta in quattro set, altro trionfo per Santarelli

La Turchia ha vinto l’edizione 2023 della Volleyball Nations League femminile, competizione che ormai da qualche anno sostituisce quella che una volta era la World League. Ad Arlington (Stati Uniti), le anatoliche hanno superato in finale la Cina vincendo in 4 set con il punteggio 3-1 (25-22; 22-25; 25-19; 25-16) succedendo così nell’albo d’oro all’Italia, vincitrice dodici mesi fa e che a sua volta aveva spodestato gli Stati Uniti campioni delle prime tre edizioni della VNL.

PROGRAMMA AMICHEVOLI 2023 ITALIA FEMMINILE: DATE, ORARI E TV

CALENDARIO VNL MASCHILE 2023: DATE, ORARI E TV

CALENDARIO VOLLEY 2023: TUTTI GLI EVENTI

VOLLEY, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

Un successo che ha comunque più di qualcosa di italiano, visto che coach Daniele Santarelli si è confermato ai vertici mondiali della pallavolo femminile. Dopo aver vinto il Mondiale 2022 con la Serbia, il tecnico si è immediatamente ripetuto in una grande competizione con la squadra turca, che ha subito assorbito al meglio i nuovi schemi dando vita a una cavalcata trionfale ad Arlington con le vittorie sull’Italia nei quarti di finale e sugli Stati Uniti in semifinale. La finale è stata molto equilibrata nei primi due set, poi la Turchia ha alzato il livello e la Cina si è dovuta arrendere. A fine partita spiccano i 26 punti di una sontuosa Melissa Vargas, ben coadiuvata da Ebrar Karakurt (12 punti). Alla Cina non sono bastati i 21 punti di Li Yingying e gli 11 di uan Xinyue. Nella finale per il terzo posto è invece arrivata la vittoria della Polonia, che ha battuto gli Stati Uniti 3-2 (25-15; 16-25; 25-19; 18-25; 17-15)